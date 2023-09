Lombardia: presentato Reas, salone internazionale dell'emergenza in programma a Montichiari dal 6 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata a Palazzo Pirelli la ventiduesima edizione del Reas 2023, il salone internazionale dell'emergenza, della Protezione civile, del primo soccorso e dell'antincendio in programma dal 6 all'8 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Ne hanno illustrato i contenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa. Presenti anche la vicepresidente della Commissione speciale del Consiglio regionale della Lombardia per la valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine e Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera Claudia Carzeri, il presidente del Centro Fiera Gianantonio Rosa e il sindaco di Montichiari Marco Togni. "La Lombardia - ha detto il presidente Fontana - nell'ambito della Protezione civile può vantare risultati importanti. Areu è un'eccellenza, un modello che è stato esportato in varie Regioni e siamo sempre più convinti che sia l'intero sistema dell'emergenza urgenza debba essere sostenuto con risorse adeguate". "Questa fiera - ha proseguito - assume quindi particolare importanza in quanto presenta attrezzature, dotazioni, sistemi che possono rendere ancora più efficaci i nostri interventi in caso di emergenza. Ecco perché Reas sta diventando sempre più importante non solo per la Lombardia ma per tutto il territorio nazionale. Un'ultima considerazione: nell'ultima Giunta - ha ricordato Fontana - abbiamo riconosciuto importanti risorse per le associazioni che si occupano di prevenzione degli incendi boschivi, una criticità che dobbiamo sempre tenere ben presente senza mai abbassare la guardia". "Una iniziativa - ha spiegato l'assessore La Russa - fondamentale, pietra miliare del settore per operatori e volontari. Regione Lombardia conta infatti quasi 27 mila volontari, uomini e donne, che compongono le colonne provinciali e fanno parte della Colonna regionale direttamente gestita da noi. Il valore, la capacità, la preparazione dei nostri uomini e donne è assolutamente all'avanguardia, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Quando c'è bisogno noi ci siamo e quando abbiamo finito il nostro compito lasciamo il segno indelebile della nostra professionalità e del nostro impegno". "Quest'anno - ha spiegato Carzeri - si rimarca il tema della formazione e della sanità, prendendosi cura di quelle che sono le fragilità all'interno di un sistema gestito prettamente da volontari. E' fondamentale occuparsi anche dell'aspetto psicologico del volontario che assiste il malato o assiste ad un evento calamitoso". (Com)