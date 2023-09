Governo: al via trimestre anti-inflazione dal primo ottobre, per Meloni “un bel messaggio alla nazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata



- Inizia domenica primo ottobre il trimestre anti-inflazione, il cui patto è stato presentato oggi a palazzo Chigi. L'iniziativa ha come obiettivo quello di calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo. Alla firma hanno preso parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme alle associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell’industria del largo consumo. “Il patto anti-inflazione è un bel messaggio che noi diamo alla nazione sulla capacità di lavorare insieme, anche nei momenti di difficoltà”, ha dichiarato Meloni, definendo l’iniziativa “frutto di un lungo lavoro, che ha portato a un risultato concreto”. “Il segnale più bello oggi è che questa nazione è ancora in grado di tenersi per mano”, ha rimarcato la premier, sottolineando come la presenza compatta degli attori aderenti sia “un segnale potentissimo”. “Abbiamo cercato di sostenere soprattutto le famiglie contro il problema inflazionistico. È un esperimento, sono molto ottimista”, ha concluso. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che il trimestre anti-inflazione “inizierà domenica primo ottobre con il carrello tricolore della spesa, che è quello su cui dobbiamo intervenire”. Il patto, secondo Urso, va “nella giusta direzione, è importante che preveda l’intero periodo natalizio, fino al 31 dicembre”. “Il fatto che oggi si presenti insieme l’intero sistema Italia, credo sia un modello da perseguire in ogni contesto e penso che sia la forza dell’Italia", ha precisato. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha evidenziato come il patto anti-inflazione abbia generato un “meccanismo di confronto che credo sia virtuoso, corretto ed efficace”. Lollobrigida ha fatto presente come il governo abbia adottato la concertazione come “mezzo per cercare di tenere unita la nazione”. “Questa iniziativa porterà risultati se le filiere riusciranno a sostenere l’organizzazione del sistema”, ha osservato il ministro. La presidente del Consiglio, i ministri e i rappresentanti delle associazioni aderenti, al termine della presentazione del patto, hanno infine apposto la firma sul pannello del trimestre anti-inflazione. (Rin)