Roma: in Campidoglio seminario per dirigenti comunali su antiriciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, il seminario "I doveri antiriciclaggio della pubblica amministrazione e la comunicazione di operazioni sospette alla Unità di informazione finanziaria", dedicato alla dirigenza di Roma Capitale e organizzato dalla scuola di formazione capitolina in collaborazione con l'unità d'informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Obiettivo, delineare il quadro degli obblighi e delle competenze dei dirigenti sulla materia e la funzione e il ruolo della Uif per l'Italia. Ha aperto l'evento il vicesindaco e assessore al Bilancio di Roma Silvia Scozzese, che ha sottolineato il ruolo strategico dei pubblici funzionari, che rappresentano i punti di contatto con la cittadinanza e principali committenti e datori di lavoro sul territorio, nella rilevazione e nella segnalazione di eventuali anomalie sintomatiche di operazioni sospette. E' quanto si legge in una nota del Campidoglio. (segue) (Com)