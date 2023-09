Roma: in Campidoglio seminario per dirigenti comunali su antiriciclaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Daniela Muratti e Roberto Lo Santo, in qualità di capo del servizio operazioni sospette e dirigente presso il Servizio operazioni sospette Uif, hanno illustrato gli aspetti organizzativi e operativi dell'attività dell'Uif e descritto alcuni casi particolarmente significativi di segnalazioni effettuate da parte di comuni italiani. Il seminario è stato il primo appuntamento del percorso formativo in materia di antiriciclaggio, avviato dalla Scuola di formazione capitolina in collaborazione con l'Uif della Banca d'Italia, che ha visto una forte partecipazione da parte dei dirigenti capitolini e che a cascata coinvolgerà anche i referenti antiriciclaggio con attività formative laboratoriali specifiche. (Com)