Brasile: Banca centrale, stima inflazione al 5 per cento nel 2023

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con l'inflazione al 5 per cento. Lo scrive la Banca centrale (Bc) nel suo rapporto trimestrale sull'inflazione pubblicato oggi, 28 settembre. La previsione è stabile rispetto alla proiezione presentata nell'edizione del rapporto pubblicata a marzo. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. La frenata dei prezzi e il tasso di inflazione ancora a un livello formalmente ancora dentro la fascia di tolleranza definita negli obiettivi dall'autorità monetaria per l'anno in corso (dall'1,75 al 4,75 per cento), ha spinto il Comitato di politica monetaria (Copom), a ridurre per la seconda volta consecutiva il tasso di interesse di riferimento (Selic) al 12,75 per cento, al termine dell'ultima riunione del 20 settembre. (Brb)