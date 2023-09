Russia-Armenia: Mosca, ratifica statuto Roma da parte di Erevan negativo per nostre relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica dello statuto di Roma della Corte penale internazionale (Icc) da parte dell'Armenia avrà "le conseguenze più negative" per le relazioni bilaterali con la Russia. Lo ha affermato un rappresentante del ministero degli Esteri russo all'agenzia di stampa "Tass". "Abbiamo spiegato ai partner armeni la nostra posizione sull'inammissibilità della ratifica da parte dell'Armenia dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, in condizioni in cui questa organizzazione ha emesso mandati di arresto nei confronti della leadership russa", ha spiegato il funzionario russo. A sua volta, come ha ricordato il dipendente del ministero, Mosca ha proposto un'opzione di compromesso che potrebbe soddisfare entrambe le parti. "Purtroppo, invece di valutare (la proposta), l'Armenia ha preso una decisione politica a favore della ratifica dello statuto di Roma. Ciò avrà le conseguenze più negative per le relazioni bilaterali", ha detto il rappresentante del ministero degli Esteri. Per Mosca, la tesi di Erevan secondo cui la decisione sullo statuto non avrà un impatto sulle relazioni russo-armene "non corrisponde alla realtà". (Rum)