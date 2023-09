Speciale infrastrutture: Venier (Snam), infrastrutture giocano ruolo chiave per transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito della transizione energetica "le infrastrutture giocano un ruolo chiave". A dirlo è stato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, intervenendo in occasione della scuola politica "The young hope" organizzata a Roma. "Servono infrastrutture perché questa transizione, che non è mossa da una spinta di convenienza economica ma dalle politiche, questo ci porta in un percorso ad alta intensità di capitale ma anche ad alta intensità di infrastrutture perché le soluzioni verso cui andiamo lo richiedono", ha aggiunto. (Rin)