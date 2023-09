Speciale infrastrutture: Sardegna, Einstein Telescope, avviata la prima connessione di rete per il laboratorio Sar-Grav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a un finanziamento regionale di 1 milione di euro è stata avviata la prima connessione di rete dedicata all’innovativo laboratorio SAR-GRAV, nelle miniere di Sos Enattos, che ora potrà finalmente usufruire di una connettività a elevata capacità. Da ora il laboratorio, essenziale per la qualificazione del sito a ospitare in futuro Einstein Telescope, sarà quindi collegato alla dorsale nazionale della ricerca GARR. “Con questo intervento confermiamo la forte volontà dell’amministrazione regionale nel sostenere la Ricerca e la realizzazione delle grandi infrastrutture necessarie per il suo svolgimento”, ha spiegato l’Assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Fasolino. “Il Progetto SAR-GRAV e il collegamento del sito di Sos Enattos alla rete GARR – ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas - sono la testimonianza dell’impegno della nostra amministrazione per fare della Sardegna il luogo ideale in cui fare ricerca al più alto livello ed un segno concreto, e non sarà l’ultimo, del pieno sostegno al processo italiano diretto ad individuare la nostra Isola come sede dell’Einstein Telescope”, ha concluso l’Assessore Fasolino ricordando anche come i lavori per la connessione del sito alla rete nazionale della ricerca siano stati realizzati grazie a una convenzione tra l’Università di Sassari, capofila del progetto SAR-GRAV, e GARR, la rete nazionale dell’università e della ricerca. Il collegamento sarà gestito dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, capofila della cordata scientifica che sostiene il progetto Einstein Telescope. (Rsc)