Migranti: ministra Esteri tedesca, pieno appoggio a Meccanismo europeo di solidarietà

- Il governo tedesco “appoggia in pieno” il Meccanismo volontario di solidarietà europeo per la ripartizione dei migranti nell’Ue: in questo quadro, la Germania ha accolto “il 90 per cento” dei profughi arrivati in Italia. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la conferenza stampa che ha tenuto con il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al termine del loro incontro a Berlino. L’esponente del governo federale ha poi illustrato le ragioni che hanno portato la Germania a sospendere l’accoglienza dei profughi giunti in Italia. In particolare, la titolare della diplomazia di Berlino ha evidenziato che il Meccanismo volontario di solidarietà europeo “si basa sul diritto vigente”. Tale normativa, ossia il regolamento di Dublino, comprende i rimpatri dei migranti nei Paesi membri di primo arrivo. Poiché “l’Italia ha sospeso” queste riammissioni, ha continuato Baerbock, la Germania ha temporaneamente fermato l’accoglienza dei profughi già in territorio italiano. La ministra degli Esteri tedesca ha poi osservato che, negli ultimi anni, il Meccanismo volontario di solidarietà europeo “non ha funzionato”. Pertanto, ha infine dichiarato l’esponente dei Verdi, per il governo federale “è importante” arrivare alla riforma del sistema di asilo dell’Ue con “una chiara registrazione” dei migranti negli Stati membri e “meccanismi affidabili” per il rimpatrio di quanti non hanno diritto a rimanere nell’Unione europea. (Geb)