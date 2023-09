Veneto: Bottacin, stanziati 1,4 milioni euro per nuova passerella su torrente Bisioliga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianpaolo Bottacin, assessore regionale veneto al Dissesto idrogeologico, ha inaugurato questa mattina la passerella sul torrente Bisioliga ad Agordo, un altro intervento disposto per aumentare la sicurezza idraulica del territorio, in particolare per proteggere la viabilità di accesso a Luxottica e alle abitazioni sulla sponda destra e sinistra del torrente. "Durante Vaia circa 3.000 metri cubi di materiale inerte e di residui vegetali era sceso lungo il torrente Bisioliga - ha spiegato Bottacin - causando l'intasamento del vecchio ponte e precludendo la viabilità verso l'insediamento industriale. Con questo intervento, curato dalle nostre strutture regionali dei Servizi Forestali, abbiamo provveduto a garantire un maggior deflusso lungo tutto l'alveo a partire dalla grande briglia a monte della Strada Regionale fino alla confluenza nel Cordevole. La demolizione del vecchio ponte e la sua sostituzione con una nuova passerella ciclopedonale rappresenta la ciliegina sulla torta di un cantiere molto più ampio, per il quale avevamo messo a disposizione 1,4 milioni di euro. Inoltre, avendo ricreato un accesso alla parte alta del bacino, dove precedentemente vi era unicamente un sentiero compromesso da frane, ora potremo intervenire su tutte le briglie a monte, specialmente in occasioni di emergenza, cosa prima impossibile". Bottacin ha concluso: "Ovviamente non ci fermiamo qui. A potenziamento delle opere di difesa idraulica site in destra idrografica del torrente Cordevole, in località Valcozzena, abbiamo in campo anche un altro cantiere, in questo caso curato dalle nostre strutture regionali del Genio civile, per il quale abbiamo messo a disposizione ulteriori 1,4 milioni di euro, che contiamo di completare entro la primavera".(Rev)