Milano: Incontro Sala Salvini al Mit, sul tavolo tpl, sicurezza e tassa di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Incontro molto concreto e cordiale tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Lo comunica una nota del Mit spiegando che, tra le altre cose, è stata confermata la disponibilità a portare avanti il finanziamento della linea metro 1 fino a Baggio e quello per la metrotramvia Milano - Limbiate. Quest’ultima opera, in particolare, era stata sollecitata dagli amministratori locali e il Ministro aveva assicurato impegno diretto. Tra le altre cose, Salvini e Sala hanno parlato di sicurezza stradale, impegnandosi a intervenire in particolare per la tutela di zone sensibili come nei pressi di alcune scuole, dove si verificherà la possibilità di installare limitatori di velocità. Spazio anche ad alcune riflessioni sulle presenze turistiche a Milano, con una situazione particolarmente positiva negli hotel di lusso: il primo cittadino ha auspicato la possibilità di intervenire sulla tassa di soggiorno, come già fatto da altre grandi città. Capitolo trasporto pubblico locale: Sala ha sottolineato la necessità di un sostegno governativo, in quanto i ricavi da biglietti coprono solo il 45 per cento del costo di esercizio. (Com)