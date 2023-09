Difesa: presidente Mattarella e ministro Crosetto partecipano all’esercitazione "Leone Alato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si è conclusa oggi l'esercitazione "Leone Alato 23" che per dieci giorni ha visto, a Cagnano Varano (Fg), molte unità dell'Esercito simulare un possibile scenario che prevedeva l'evacuazione di personale civile da una possibile area di crisi in cui la situazione e la sicurezza fossero state gravemente compromesse. Lo ha riferito una nota del ministero della Difesa. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno assistito alla parte finale dell'attività insieme al capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e al capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino. (segue) (Com)