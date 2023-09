Difesa: presidente Mattarella e ministro Crosetto partecipano all’esercitazione "Leone Alato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La complessa e difficile situazione internazionale comporta che le nostre Forze armate siano sempre pronti a operazioni rapide per l'evacuazione di civili. E l'addestramento, come è avvenuto nel corso dell'esercitazione odierna, è il modo migliore per garantire la sicurezza del nostro personale, personale e civile, come del Paese. Le nostre Forze armate, nell'attuale contesto internazionale, che vede la presenza di una minaccia multiforme, devono potere e sapere operare insieme e in un ambiente multi-dominio: dalla terra al mare, dall'aria allo spazio fino al cyberspazio", ha affermato Crosetto. L'esercitazione tattica, anfibia e aeromobile, cui hanno partecipato anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e altre autorità locali, è stata finalizzata a dimostrare le capacità di evacuare connazionali non combattenti (Noncombatant Evacuation Operations) da territori ostili e a evidenziare le caratteristiche dei sistemi e dei veicoli in uso nell'Esercito. (segue) (Com)