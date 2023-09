Difesa: presidente Mattarella e ministro Crosetto partecipano all’esercitazione "Leone Alato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, congratulandosi con il personale e gli istruttori, ha sottolineato che "oggi abbiamo mostrato al presidente della Repubblica la capacità dell'Esercito di condurre una manovra tridimensionale, manovra che si aggiunge a quella tipicamente terrestre. L'Esercito è un’istituzione pronta e coesa, al servizio della Repubblica e degli italiani che, grazie alla disponibilità di aree addestrative come quella di Cagnano Varano, prepara i suoi soldati a svolgere in sicurezza i compiti che il governo ci affida". Oltre 550 militari, 9 elicotteri, un assetto Uav (Unmanned Aerial Vehicle), assetti cinofili, un complesso minore anfibio, un plotone elitrasportato, una sezione genio, un nucleo Tactical Air Control Party sono state tra le principali unità dell'Esercito impegnate, dal 19 al 28 settembre, presso l'idroscalo pugliese "Ivo Monti". (Com)