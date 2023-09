Governo: Osnato (Fd'I), patto anti-inflazione segno di autorevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "L'avvio del trimestre anti-inflazione è un successo del governo, perché ne testimonia l'autorevolezza. Ci siamo messi a un tavolo; abbiamo ascoltato chi produce, distribuisce, consuma. E, come ha sottolineato la presidente Meloni, il risultato è una grande dimostrazione di unità nazionale". Lo afferma Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito, commentando la firma a palazzo Chigi del "patto" per limitare i prezzi. "Il ministro Urso ha ricordato che già oggi l'inflazione è in discesa. Il merito è di quelle politiche con cui abbiamo sostenuto il potere d'acquisto, senza spandere risorse con l'elargizione di aiuti a pioggia e dunque senza provocare fiammate. La politica fiscale non è impotente, e l'Italia lo dimostra - prosegue l'esponente di Fd'I -. L'accordo è sperimentale, ma sono fiducioso. Ancora una volta, i tifosi del 'tanto peggio, tanto meglio' dovranno ricredersi". (Rin)