Venezia: Casellati, artigianato è realtà fatta di ingegno e tradizioni capace di guardare al futuro

24 luglio 2021

- L'artigianato è una realtà fatta di ingegno e tradizioni capace di guardare al futuro. Lo ha dichiarato il ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, che questa mattina all'Arsenale di Venezia a preso parte all'inaugurazione del Salone dell'Alto artigianato italiano promosso dal Comune. "Venezia, scrigno di cultura e bellezza, è l'espressione vera del saper fare italiano - ha dichiarato -. Il legame tra la città e l'artigianato è da sempre forte. Nel rinascimento, Venezia è stata il centro delle botteghe e dei mestieri che ci invidiano in tutto il mondo. Grazie al sindaco Brugnaro per aver voluto questa manifestazione che nell'arte coniuga tradizione e innovazione. I mestieri hanno plasmato le società nei secoli, gli artigiani con la loro manualità hanno raccontato la storia dei nostri territori. Quella dell'artigianato è una realtà fatta di ingegno, tradizioni e radici, capace di guardare al futuro. Gli artigiani sono creatori di bellezza ma anche architetti di innovazione perché sanno abbinare alla manualità le nuove tecnologie, senza mai dimenticare le proprie radici", ha concluso. Nel corso della cerimonia è giunto anche un messaggio di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy. "Le imprese artigiane sono più di 1 milione e offrono lavoro a circa 2,6 milioni di addetti, detentori di arte e sapienza, spesso coniugate in modo geniale con l'innovazione così da produrre pezzi unici e irrepetibili. Oltre a rappresentare un'importante porzione del nostro sistema produttivo, il comparto è un vero e proprio laboratorio, anche di apprendimento, soprattutto per i giovani che vogliano imparare un mestiere e costruirsi un futuro", ha dichiarato. (Rev)