Fvg: Capozzi (M5s), recenti scioperi dimostrano che salario minimo è fondamentale

- Anche in Friuli Venezia Giulia serve un’attenta politica salariale e una maggiore attenzione al mondo del lavoro. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale del Movimento cinque stelle, Rosaria Capozzi, commentando i recenti scioperi dei dipendenti di Net Udine e della Rsa. “Dipendenti di musei, Rsa, aziende raccolta rifiuti sul piede di guerra in Friuli Venezia Giulia per salari e contratti di lavoro non corrispondenti a garanzie e tutela dei lavoratori. Ogni giorno assistiamo a scioperi e prese di posizione da parte dei sindacati e dei lavoratori”, osserva Capozzi, invocando un’attenta politica salariale “che non può prescindere anche da un adeguamento del salario minimo. La Regione - prosegue l’esponente del M5s - non conosce quanti sono i lavoratori impiegati nell’erogazione di servizi pubblici che percepiscono un salario inferiore ai 9 euro lordi l’ora. Un tentativo di scaricare le responsabilità, ma riteniamo che non si possa più ignorare il problema con la giustificazione che ci sono già i contratti collettivi nazionali, quando questi prevedono paghe che non raggiungono i sette euro lordi l’ora e la loro applicazione viene contestata da dipendenti e sindacati”. (Frt)