- "È stato un grande lavoro di squadra. Gli eventi come questo aiutano a far conoscere meglio e di più la nostra nazione". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel corso della cerimonia d’apertura della Ryder cup."E non finisce col torneo della Ryder cup, perché i turisti continueranno a visitare l’Italia. Quindi sono contenta e sono ancora più fiera di essere italiana", ha aggiunto. (Rin)