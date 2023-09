Italia-Israele: La Russa incontra presidente Knesset Ohana a Dublino - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha avuto un colloquio con il presidente della Knesset israeliana, Amir Ohana, a margine dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in corso a Dublino. Come ha sottolineato La Russa, l’incontro è stato “molto interessante, perché ha confermato i grandi rapporti tra Italia e Israele”, oltre a quello personale tra i due presidenti. La russa ha affermato di essere stato invitato in Israele. (Res)