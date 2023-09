Energia: Algeria, Agenzia idrocarburi punta a comunicare di più con compagnie petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per la valorizzazione risorse di idrocarburi (Alnaft) dell'Algeria vuole creare una piattaforma permanente di comunicazione e scambio con le compagnie petrolifere che operano nel Paese. Lo ha reso noto un comunicato stampa dell'Alnaft, secondo cui il presidente dell'Agenzia, Mourad Beldjehem, ha organizzato oggi un incontro con i rappresentanti di tutte le compagnie che operano in Algeria nel settore degli idrocarburi, con lo scopo di "scambiare opinioni e capire quali sono le loro aspettative, al fine di fornire loro un maggiore sostegno nello svolgimento delle loro attività". Nel suo discorso, Beldjehem ha assicurato che l'Alnaft "fornirà sempre il proprio sostegno per il successo dei progetti attuali e futuri" delle aziende. Da parte loro, secondo quanto si legge nella nota, i rappresentanti delle compagnie presenti alla riunione hanno accolto con favore l'iniziativa. (Ala)