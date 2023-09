Sardegna: saline Isola protagoniste in progetto valorizzazione salicoltura in ambito agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'oro bianco”, così veniva definito il sale in passato, rivestendo ancora oggi un ruolo importante sia dal punto di vista economico che ambientale. Nella sede di Confagricoltura, a Roma, con il oresidente Giansanti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra e del Presidente della FAI, l’assessore Regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta ha partecipato alla presentazione di un importante progetto di valorizzazione della salicoltura, in ambito agricolo. “La Sardegna – ha sottolineato Satta – è ancora protagonista, grazie alle sue saline. Quella di Sant'Antioco con i suoi 1500 ettari produttivi e quella Conti-Vecchi in produzione dal 1931. Quest’ultima, situata nella laguna di Santa Gilla mantiene ancora oggi un ottimo livello occupazionale e produttivo coniugando sviluppo ecosostenibile e tutela del territorio stesso, il tutto attestato dalla presenza dei bellissimi fenicotteri rosa. Riconoscere l’attività di coltivazione del sale in agricoltura è un percorso utile e necessario per garantire la produzione e la biodiversità ambientale che altrimenti cesserebbe di esistere”. Il progetto di Confagricoltura mira a riprendere in mano il sistema produttivo delle saline marine d'Italia. (Rsc)