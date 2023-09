Imprese: Eutelsat si fonde a OneWeb, nasce Eutelsat Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Eutelsat, attivo come operatore di satelliti, e quello britannico OneWeb, hanno annunciato una fusione che darà vita ad una nuova società ribattezzata Eutelsat Group. L'operazione è stata approvata dagli azionisti. Secondo un comunicato, il nuovo gruppo punta a ricavi per 2 miliardi di euro per il 2027, con una crescita superiore al 10 per cento ogni anno. OneWeb continuerà ad operare come filiale con il nome di Eutelsat OneWeb e rimarrà basata a Londra. Eutelsat Group invece sarà a Parigi. Si tratta di un momento storico per l'industria satellitare", ha spiegato nel comunicato Dominique D'Hinnin, presidente del Consiglio di amministrazione di Eutelsat.(Frp)