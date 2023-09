Lavoro: Landini, necessaria legge sulla rappresentanza per difendere il salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una legge sulla rappresentanza per difendere il salario. Lo ha sottolineato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, oggi a Venezia. “C’è una crisi di rappresentanza. Se non vogliamo che determini che c’è una minoranza che decide per tutti – ha spiegato - e non c’è più spazio per cambiare questa situazione, dobbiamo praticare la democrazia. E lo si fa ricostruendo e mettendo nella condizione le persone di partecipare, di discutere ed essere ascoltati e di tornare ad essere quei soggetti che con la loro azione determinano anche il loro futuro e la possibilità di un cambiamento”. “Per difendere il salario – ha aggiunto - oltre a chiedere che venga aumentato per i contratti nazionali e nella contrattazione, noi abbiamo bisogno anche di una legge sulla rappresentanza. Oggi in Italia i contratti nazionali, non hanno un valore di legge generale, rimangono contratti tra privati. E dire invece che il contratto nazionale, una volta che viene firmato da soggetti a cui misuri la rappresentanza, una volta che i lavoratori che sono coinvolti hanno la possibilità di dire che sono d’accordo, e approvano, per noi devono diventare validi per legge in modo che non ci sia nessuno che non li possa validare”. Landini ha poi sottolineato che “l’introduzione del salario orario minimo, non è alternativa alla contrattazione, anzi pensiamo che sia lo strumento, assieme alla legge sulla rappresentanza, che rafforza la contrattazione e le da titolarità. Pensiamo sia una battaglia che vogliamo fare assieme” ha concluso. (Rev)