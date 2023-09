Piemonte: dopo oltre 150 anni il Parlamento Subalpino ospiterà la Conferenza Stato-Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento Subalpino aprirà in via eccezionale per la Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del Festival delle Regioni il prossimo 3 ottobre. Questa mattina sono state presentate le operazioni di restauro che sono in corso da circa un mese grazie all'impulso della Regione-Piemonte e al contributo di Compagnia di San Paolo. La storica Camera, unica aula parlamentare rimasta integra in Europa dopo le rivoluzioni del 1848, sarà sede di un evento istituzionale a oltre 150 anni dall'ultima seduta. Alla Conferenza sarà presente anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (segue) (Rpi)