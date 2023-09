© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il tavolo di crisi per il gruppo Softlab, azienda che si occupa di servizi e prodotti Ict con unità distribuite in molte regioni. L’incontro – riferisce una nota – è stato fissato per lunedì 9 ottobre, alle ore 15:00, presso la sala Parlamentino del Mimit. (Rin)