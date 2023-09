Municipio Roma III: M5s, maggioranza assente in Aula, anche oggi salta il Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina nel parlamentino di piazza Sempione "è andato in scena l'ennesimo flop della maggioranza Marchionne e della capogruppo Pd, la quale a quasi un anno dall'insediamento non riesce ancora a portare in Aula le sue undici presenze. Oggi per esempio arrivavano a malapena a sette in tutta la coalizione. È singolare che gli assenti siano tutti Pd, mentre le altre forze politiche che sostengono la seconda tragica Giunta Marchionne hanno tranquillamente risposto all'appello". Così in una nota la capogruppo M5s in Assemblea Capitolina, Linda Meleo, e i consiglieri M5s del Municipio Roma III Dario Quattromani e Marina Battisti. "E così, nonostante le tre delibere di Roma Capitale sulle quali dovevamo esprimerci, - spiegano - nonostante tutti gli altri atti delle opposizioni già posticipati per la mancata convocazione di giovedì 21, pure oggi la seduta del Consiglio municipale non si è aperta. Tutto per gli ormai cronici problemi del Partito democratico locale. Occupazioni, Tmb Salario, dinamiche procedurali non trasparenti hanno minato lentamente il precario equilibrio della maggioranza, che nell'ultimo anno si è definitivamente atomizzata. Il nostro auspicio è che il sindaco Gualtieri trovi una soluzione a questa situazione assurda, dato che persino lui negli ultimi giorni sembra essersi finalmente accorto dell'incongruente gestione dell'attuale esecutivo municipale. Ci spingiamo a suggerirgli un possibile rimedio: le opportune dimissioni del presidente Marchionne, che permetterebbero al nostro territorio di tornare a esprimersi democraticamente. La maggioranza del Municipio III è sempre più in difficoltà, un fatto ormai evidente a tutta la Capitale".(Com)