Roma: Battilocchio (FI), concerto a Tor Bella Monaca, con don Coluccia a testa alta

- Ieri sera, a Tor Bella Monaca, "in quello che è diventato ieri il teatro all'aperto più importante d'Italia i tanti residenti presenti, grazie alla partecipazione di artisti di caratura internazionale, hanno avuto il privilegio di poter assistere ad uno spettacolo meraviglioso, di qualità assoluta". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, nel commentare il Concerto del Teatro dell'Opera di ieri, organizzato a Tor Bella Monaca in collaborazione con don Coluccia e il Municipio Roma VI. "Grazie a tutte le istituzioni presenti - aggiunge - a partire dai membri del Governo Molteni, Sisto e Perego e grazie soprattutto a don Antonio Coluccia, alla sua energia, alla sua carica ed al suo coraggio: qualche giorno fa, proprio a via dell'Archeologia, dove ieri era ubicato il palco, qualcuno ha provato, invano, a farlo arrendere, con un vile attentato. Ieri sera la risposta migliore, non ci facciamo intimidire ed andiamo avanti, senza cedere un millimetro, accettando e vincendo, come ieri sera, la sfida di far succedere le cose belle in un quartiere che vuole guardare al futuro con il sorriso e con la schiena dritta. Don Antonio, le istituzioni, i residenti fianco a fianco. Una bellissima pagina di un libro che dobbiamo continuare a scrivere insieme. Ogni giorno. Sempre a testa alta e senza paura", conclude Battilocchio.(Com)