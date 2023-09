Romania: governo approva aumento salario minimo lordo del 10 per cento da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha approvato l'aumento a partire dall’1 ottobre del 10 per cento del salario minimo lordo garantito, che passerà così da 600 a 660 euro. Lo ha annunciato il portavoce dell'esecutivo, Mihai Constantin, dopo la riunione del governo. "Oggi l’esecutivo ha stabilito che a partire dall’1 ottobre 2023 il salario minimo lordo garantito aumenterà a 660 euro mensili, dagli attuali 600 euro. Si tratta di un aumento del 10 per cento che andrà a beneficio di 1,867 milioni dipendenti", ha affermato Constantin, sottolineando che la misura avrà un impatto su diversi settori di attività, soprattutto nel campo dei trasporti, del commercio e delle piccole e medi imprese. Per quanto riguarda il valore netto del salario minimo, Mihai Constantin ha detto che è pari a 418 euro, con un aumento di 36 euro. (Rob)