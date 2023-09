Industria: Boschini (Fim), all'incontro in regione Emilia Romagna azienda conferma licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Oggi, a Bologna, si è tenuto un incontro tra la Regione Emilia Romagna rappresentata dall'Assessore Colla e dal Presidente Bonaccini, le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e il gruppo Marelli. Lo dichiara in una nota il coordinatore nazionale automotive Fim Cisl, Stefano Boschini. "Durante l'incontro come organizzazioni sindacali abbiamo ribadito la richiesta di ritirare la procedura di chiusura del sito di Crevalcore, annunciata lo scorso 19 settembre, per riprendere un confronto con l'azienda sulla necessità di riconversione del sito. La nostra richiesta - sottolinea Boschini - è stata sostenuta con determinazione anche dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. La scelta annunciata da Marelli, infatti, se confermata, oltre a lasciare senza lavoro gli oltre 230 lavoratori e le loro famiglie impoverirebbe le prospettive industriali ed occupazionali dell'intero territorio. L'azienda ha tuttavia rifiutato di prendere in considerazione la richiesta del sindacato di sedersi a un tavolo per ricercare una soluzione alternativa alla chiusura, confermando solo la sospensione della procedura fino all'incontro col ministero, previsto per il 3 ottobre". (segue) (Com)