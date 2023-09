Industria: Boschini (Fim), all'incontro in regione Emilia Romagna azienda conferma licenziamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fim - prosegue Boschini - riteniamo che la vertenza per Crevalcore renda evidente come il processo di transizione di un importante settore come quello dell'automotive verso produzioni cosiddette green, se non indirizzato da un credibile piano di settore, rappresenti solo il primo segnale di un fenomeno che nel breve interesserà molte altre aziende del settore e tutta la filiera industriale dell'auto nel nostro Paese con la conseguente perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Per questo come Fim riteniamo sempre più urgente porre al centro del dibattito col governo il tema del passaggio alla mobilità elettrica che se non gestita avrà disastrosi effetti sociali. Nell'incontro del 3 ottobre al Mimit a Roma, oltre che chiedere di nuovo a Marelli la necessità di revocate la chiusura del sito di Crevalcore chiederemo al Governo, di mettere a disposizione i fondi già stanziati per la transizione del settore. Se non ci muoviamo per tempo - conclude - avremo nei prossimi anni oltre 20 mila lavoratori a forte rischio di perdere il lavoro e un Paese più povero e arretrato, non possiamo permettercelo". (Com)