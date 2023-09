Anpal: Barzotti (M5s), Temussi indagato, chiesta audizione Calderone in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo appreso che Massimo Temussi, presidente di Anpal servizi scelto personalmente dalla ministra Calderone, è indagato nell'ambito della maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. A nome del M5s, oggi in commissione Lavoro ho chiesto che Calderone venga a riferire sulla vicenda chiarendo, in particolare, sulla base di quali criteri è stato scelto Temussi, se fosse a conoscenza delle indagini e cosa intenda fare con l'ente visto tale scenario. Ci aspettiamo che la ministra del Lavoro venga a riferire quanto prima". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. (Com)