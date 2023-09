Veneto: al via "Ottobre in rosa" per prevenire il cancro alla mammella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Tra qualche giorno, nella regione Veneto, partirà l'iniziativa "Ottobre in rosa", un mese dedicato alla prevenzione del cancro alla mammella. "Nel 2022, 255 mila donne tra 50 e 74 anni hanno partecipato allo screening per il cancro alla mammella - ha detto Luca Zaia, presidente della regione Veneto -. Grazie a questo semplice esame sono stati diagnosticati 1.654 tumori, 1.053 dei quali in fase precocissima, addirittura ancora asintomatici e quindi con diagnosi e prognosi estremamente favorevoli. Il mese di ottobre e il colore rosa sono quindi da considerare un mese e un colore che simboleggiano vite salvate. E' bello sapere che il Veneto ha una delle più alte adesioni nazionali allo screening mammario, ma è una quota che a fine ottobre contiamo possa ancora crescere, così come lungo tutto il resto dell'anno. In questo il Veneto è precursore - ha sottolineato Zaia - perché i primi screening furono avviati a fine anni '90, prima che entrassero nei Livelli essenziali di assistenza e perché, di fronte alla norma nazionale che prevede l'offerta alle donne tra 50 e 69 anni, noi abbiamo allargato il range fino ai 74 anni e ci apprestiamo, con il Piano di prevenzione regionale 2020-2025, a inserire nei programmi anche donne tra 45 e 49 anni. Così scoviamo il mostro prima che faccia danni gravi, al resto poi ci pensano i nostri bravi medici e l'organizzazione delle Breast Unit che, con un team multidisciplinare, prendono in carico la donna dalla prima diagnosi attraverso le cure necessarie e fino all'auspicata guarigione". Gli ha fatto eco Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità: "Lo screening è totalmente gratuito ed estremamente raffinato, tanto che le mammografie sono lette da due radiologi in modo indipendente e i singoli percorsi sono monitorati centralmente. In caso di negatività la donna viene richiamata periodicamente ogni due anni. Se invece emerge la necessità di approfondire la situazione, le Ulss contattano la donna e si fa carico della programmazione di tutto il necessario", ha concluso. (Rev)