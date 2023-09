Piemonte: Cirio su Parlamento Subalpino, ospitare Conferenza Stato-Regioni mostra nostra centralità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era il 28 dicembre 1860 l’ultimo momento in cui il Parlamento Subalpino ha avuto un’attività istituzionale al suo interno. Poi venne spostato perché il regno si era allargato ed era necessario avere più posti. Noi lo riapriamo per un’occasione straordinaria che mostra la centralità del nostro Piemonte. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione della riapertura del Parlamento Subalpino in occasione della Conferenza Stato-Regioni che si terrà il prossimo 3 ottobre. "Ospiteremo qui tutti i presidenti delle Regioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Io credo che questa sia la testimonianza di una Regione forte, tornata centrale a livello nazionale e internazionale. Sono profondamente soddisfatto del lavoro che abbiamo con il governo perché lo tocchiamo con mano. Basta vedere la scongiurata chiusura del Frejus e del Monte Bianco nello stesso momento. Così come possiamo citare la nomina del Commissario straordinario per il Parco della Salute. Con il governo Meloni c’è ascolto rispetto alle esigenze del Piemonte", ha concluso Cirio.(Rpi)