Lombardia: Massardi (Lega), grazie a Regione 400mila euro per associazionismo

- È stata pubblicata da Regione Lombardia la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento delle Associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine per la realizzazione di interventi e iniziative per l'annualità 2023. In merito è intervenuto il Consigliere regionale presidente della Commissione 'Agricoltura, montagna e foreste' Floriano Massardi."Regione Lombardia ha raddoppiato i fondi, portandoli a 400mila euro, finanziando 41 progetti per interventi inerenti alle tre macroaree "Cultura", "Sociale e Sicurezza" e "Manutenzione sede associazione". La graduatoria è definita sia sulla base del numero di soci iscritti, rapportato alla popolazione residente, al momento della presentazione della domanda sia dell'anzianità di costituzione dell'associazione. Con il rinnovo di questo bando si conferma la bontà del percorso, che ho seguito sin dai suoi inizi fino all'approvazione della legge regionale nel febbraio 2020". "Valorizzare le Associazioni celebrando la loro storia e quella delle Forze armate è utile affinché nulla venga perso nell'ambito della cultura, dell'insegnamento e delle tradizioni lombarde per un sempre maggiore radicamento di queste importanti realtà associative, spesso fondamentali nella cooperazione con gli Enti locali" conclude Massardi. (Com)