Germania-Kazakhstan: Tokayev in visita a Berlino, colloquio con Scholz

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato oggi a Berlino il cancelliere della Germania, Olaf Scholz. I due leader hanno parlato del “dinamico sviluppo delle relazioni bilaterali” e confermato la volontà di rafforzarle ulteriormente. Lo riferisce un comunicato della presidenza kazakha. In particolare, si legge nella nota, è stato convenuto di intensificare gli scambi commerciali e gli investimenti nei trasporti, nella logistica, nell’energia verde e in altri settori. Inoltre, sono state scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali ed è stata discussa l’agenda del vertice tra Germania e Asia centrale, in programma domani.(Res)