Migranti: cancelliere tedesco Scholz, non ostacoleremo progressi Ue su norme asilo

- Il governo della Germania non intende ostacolare i progressi dell’Ue sulle norme per l’asilo dei migranti. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, citato dalla stampa di Berlino, durante una conferenza stampa con il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. “Non vogliamo che sia colpa del nostro governo se i negoziati a Bruxelles sulle norme d’asilo non vanno avanti. Non sarà colpa della Germania se l’ultimo elemento dell’intero lavoro non sarà lanciato nelle trattative”, ha affermato Scholz. (Geb)