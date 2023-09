Agroalimentare: Cina autorizza importazioni di carne suina russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha autorizzato la fornitura di carne di maiale dalla Russia, annullando le restrizioni introdotte nel 2008. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Servizio federale per la vigilanza veterinaria e fitosanitaria della Russia (Rosselkhoznadzor). "L'autorità doganale principale della Cina ha autorizzato la fornitura di carne di maiale dalla Russia. La decisione è stata presa sulla base dei risultati della valutazione del rischio e dell'analisi del sistema di controllo statale della peste suina africana in Russia", ha spiegato l'organismo. Rosselkhoznadzor ha precisato che le autorità russe stavano effettuando lavoro su larga scala per garantire le forniture di carne suina al mercato cinese nel corso degli ultimi 10 anni. (Rum)