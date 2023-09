Nadef: Ciocchetti (Fd'I), giuste priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei ministri "ha scelto le giuste priorità. Conferma del taglio al cuneo fiscale, sostegno alle famiglie e alla genitorialità, risorse per i rinnovi dei contratti di lavoro in particolare della sanità, riduzione delle imposte per i redditi più bassi. E' un importante segnale di serietà e buon senso che stiamo dando al paese in un momento congiunturale difficile". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera, Luciano Ciocchetti.(Rin)