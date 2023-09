Infrastrutture: Tomasi (Aspi), necessario ammodernare rete autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ necessario investire per ammodernamento della rete” autostradale. Lo ha detto l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, intervenendo in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. “L’80 per cento del traffico - ha ricordato - è su gomme, il 20 su navi aerei treni” e dunque “la rete è satura”. Detto questo “se costruissimo in una notte il sistema autostradale dovremmo spendere 1200 miliardi di euro. Noi - ha ricordato - abbiamo ipotizzato di investire dal 5 al 10 per cento, cioè 100 miliardi”. (Rin)