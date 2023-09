Speciale difesa: Ucraina, consigliere presidenziale, gruppo Wagner a Bakhmut per "tappare buco" in difese russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del gruppo paramilitare russo Wagner sono stati avvistati vicino a Bakhmut, e il loro obiettivo è "tappare il buco" nella difesa dell'esercito russo. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak. "Per quanto riguarda il ritorno del gruppo Wagner nella direzione di Bakhmut, ricordatevi: il gruppo Wagner non esiste più", ha scritto Podolyak sul proprio canale Telegram. Secondo il funzionario, la compagnia paramilitare russa ha cessato di esistere con l'eliminazione del suo fondatore Evgenij Prigozhin e il comandante Dmitrij Utkin. "Oggi ci sono solo ex mercenari di un gruppo terroristico che (...) hanno firmato un contratto con il ministero della Difesa della Federazione Russa e hanno accettato di suonare l'ultimo accordo, tappando brevemente il buco russo nella direzione di Bakhmut", ha proseguito Podolyak. Per il consigliere presidenziale, le indiscrezioni sul ritorno di mercenari Wagner in Ucraina servono a Russia per "cercare di bloccare le notizie sulla liberazione di Klishchiivka e Andriivka da parte dell'esercito ucraino". (Kiu)