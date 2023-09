Speciale difesa: appello del Pd a Michel, von der Leyen e Borrell, proteggere giornalisti russi minacciati in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli europarlamentari del Pd a Bruxelles hanno inviato una lettera, a prima firma della vicepresidente dell'eurocamera Pina Picierno, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, e al ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska Gomez, per chiedere di assicurare la protezione ai giornalisti dissidenti russi sul territorio dell'Unione europea e che "subiscono le minacce del regime di Putin". "Irina Dolinina e Alesya Marokhovskaya, sono due reporter investigative dell'organo di stampa iStories, tra le più importanti testate giornalistiche indipendenti russe, da anni lottano contro Putin subendo ritorsioni", si legge nella lettera. "Recentemente, hanno ricevuto pesanti minacce attraverso messaggi intimidatori volti a colpire il loro impegno per la difesa della libertà di stampa e il rispetto dei principi fondamentali mentre si trovavano in Unione europea. Questi atti fanno presumere il coinvolgimento dei servizi di sicurezza russi (Fsb)", continua la missiva a firma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, e siglata anche da altri europarlamentari, tra cui alcuni della delegazione del Pd: Pietro Bartolo, Brando Benifei, Mercedes Bresso, Camilla Laureti, Alessandra Moretti, Daniela Rondinelli, Massimiliano Smeriglio, Irene Tinagli e Patrizia Toia. (Beb)