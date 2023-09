Speciale difesa: l'Iran flette i muscoli con il lancio del nuovo satellite militare Noor-3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il 23 agosto scorso, il ministro della Difesa iraniano, Mohammad-Reza Ashtiani, aveva annunciato l'intenzione dell'Iran di effettuare due o tre lanci di nuovi satelliti quest'anno. Dopo circa dieci giorni, il 3 settembre, il satellite di osservazione Tolou-3 (Alba-3) è stato consegnato all'Agenzia spaziale iraniana (Isa) da Iran Electronics Industries, compagnia affiliata al ministero della Difesa. Con un peso di 150 chili, Tolou-3 è il satellite più pesante costruito dall’Iran e orbiterà attorno alla Terra - entro la fine dell'anno - a una distanza di 500 chilometri, inviando immagini in bianco e nero e a colori. Oltre l’80 per cento della tecnologia utilizzata per costruirlo è stata prodotta in Iran. Teheran ha lanciato il suo primo satellite Omid (Speranza) nel 2009. Il governo iraniano dispone di uno dei più grandi programmi missilistici del Medio Oriente che l'Occidente teme possa essere utilizzato per le armi nucleari. Ciononostante, Teheran ha promesso di portare avanti il programma satellitare in espansione, respingendo ripetutamente tali accuse. (Res)