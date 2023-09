Speciale difesa: Haiti, ambasciatore Ue Gatto a “Nova”, qui lo Stato non esiste quasi più, è la "terra della morte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione, che dovrà prima essere approvata in Consiglio di sicurezza, dovrebbe essere composta principalmente da Paesi caraibici e africani. La regia, però, è degli Stati Uniti, interessati a stabilizzare il Paese per arginare i flussi migratori al confine con il Messico. Questa settimana il segretario alla Difesa Usa, Loyd Austin, ha fatto visita alla base militare statunitense di Manda Bay, in Kenya. Nell’occasione ha siglato con la controparte keniota un accordo di cooperazione che prevede l'addestramento dei soldati delle Forze di difesa del Kenya (Kdf) e un programma di assistenza finanziaria e tecnica nei prossimi cinque anni. L'accordo, ha affermato Austin nel corso di una conferenza stampa, prevede anche una collaborazione negli sforzi di pace e sicurezza all'interno del Paese e nella regione, compreso il previsto dispiegamento di agenti di polizia kenioti ad Haiti. (Mec)