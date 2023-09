Speciale difesa: Algeria-Italia, Crosetto ad Algeri, crisi nel Sahel può avere soltanto una soluzione condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La "situazione di crisi nell'area del Sahel, può avere soltanto una soluzione condivisa. L'Italia auspica un tavolo con Paesi della regione per individuare misure idonee a contrastare terrorismo, attività illecite transfrontaliere, instabilità dell'area". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita ufficiale in Algeria. Nel corso dell'incontro con il presidente della Repubblica democratica popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, il ministro Crosetto, durante il cordiale ed amichevole colloquio ha sottolineato che "i nostri Paesi sono uniti da profondi legami di amicizia e da importanti collaborazioni in molti settori strategici. Il partenariato Roma-Algeri ha una sicura centralità che vogliamo rafforzare". L'Algeria è un partner strategico nel Mediterraneo e nel continente Africano con il quale l'Italia ha intrapreso un dialogo anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e delle implicazioni legate a nuove sfide e minacce, flussi migratori e approvvigionamento energetico, si legge nel comunicato stampa. (Com)