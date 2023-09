Spagna: Junqueras (Erc) su amnistia, nessuno deve essere condannato per un non-crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, ha ribadito che la posizione sull'amnistia del suo partito per gli indipendentisti coinvolti nel referendum di autodeterminazione del 2017 è "chiara" in quanto "nessuno deve essere condannato o perseguito per qualcosa che non è un crimine". Junqueras ha parlato ai media dopo aver incontrato oggi al Congresso dei deputati spagnolo i deputati e i senatori del suo gruppo. "Siamo a favore della giustizia laddove c'è ingiustizia, e prima è meglio è. Prima il governo socialista deciderà di imporre la giustizia dove c'è ingiustizia, meglio sarà", ha ammonito Junqueras. L'esponente pro-indipendenza ha poi evidenziato che Erc non rinuncerà a negoziare lo svolgimento di un nuovo referendum d'indipendenza in Catalogna, ricordando che già nel 2019 era stato istituito un tavolo di dialogo tra il governo catalano e la Spagna per poter affrontare questo tipo di questioni. Alla domanda se i negoziati tra Erc e il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Pedro Sanchez siano avanzati, Junqueras ha risposto "non abbastanza perché ci sia un accordo". (Spm)