Napoli: Muscarà (Gruppo misto), auto parcheggiate in villa comunale e nessuno controlla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auto parcheggiate all'interno della villa comunale di Napoli. E' la denuncia del consigliere regionale della Campania Maria Muscarà (Gruppo misto). "Ma la villa comunale di Napoli può essere utilizzata come parcheggio? Perché spesso sto vedendo automobili parcheggiate all'interno del parco – ha dichiarato Muscarà -. Si tratta di auto dei dipendenti, che non potendo parcheggiare a viale Dohrn, hanno parcheggiato in villa. Può essere che nessuno controlli? Ci sono tanti dipendenti pubblici e privati che depositano le loro auto nei parcheggi privati, pagando amaramente, e loro invece possono parcheggiare all'interno di un parco pubblico, proprio dove lavorano?" (Ren)