G20: stampa, governo indiano ha avviato preparativi per vertice virtuale a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pramod Kumar Mishra, segretario principale del primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha tenuto ieri una riunione con alti funzionari per esaminare con loro i risultati del vertice dei leader del G20 di Nuova Delhi del 9 e 10 settembre e incaricarli di preparare un summit virtuale da tenere a novembre, poco prima della fine presidenza indiana del Gruppo. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India” sulla base di fonti governative. Secondo la testata, i ministri dovranno elaborare un piano d’azione per l’ingresso dell’Unione africana, annunciato nel vertice. Inoltre, tutti i ministeri dovranno attuare le misure previste per i loro settori di competenza e istituire unità di monitoraggio. (segue) (Inn)