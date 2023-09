G20: stampa, governo indiano ha avviato preparativi per vertice virtuale a novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit del G20 di Nuova Delhi si è concluso con una dichiarazione congiunta, frutto di un compromesso sulla parte riguardante l’Ucraina, in cui non è stata espressa una condanna per l’invasione russa. Puntualizzando che il G20 è il principale forum per la cooperazione economica internazionale, sono state ricordate la discussione del precedente vertice, a Bali, in Indonesia, le posizioni nazionali e le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza e dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. È stato sottolineato che tutti gli stati devono agire in modo coerente con gli scopi e i principi della Carta dell’Onu, astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza per perseguire acquisizioni territoriale contro l’integrità territoriale e la sovranità o indipendenza politica di qualsiasi Stato. L’uso o la minaccia di uso del nucleare sono stati definiti “inammissibili”. Sono stati evidenziati la sofferenza umana e gli ulteriori impatti negativi della guerra, in particolare sulla sicurezza alimentare ed energetica. A tutti gli Stati è stato chiesto di rispettare i principi del diritto internazionale e sono stati invocati sforzi per affrontare le crisi con la diplomazia e il dialogo. Infine, è stato affermato che “l’era odierna non deve essere di guerra”. (segue) (Inn)