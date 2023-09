G20: stampa, governo indiano ha avviato preparativi per vertice virtuale a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo dalla premessa che “la cooperazione del G20 è essenziale per determinare la direzione del mondo” e che “persistono venti contrari alla crescita economica e alla stabilità globale”, il cui impatto ha frenato i progressi su diversi fronti, i leader hanno dichiarato il loro impegno ad agire “in modi concreti” per rispondere a varie sfide. In particolare, si sono impegnati ad accelerare una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva; ad accelerare il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile; a perseguire la riduzione delle emissioni di gas serra e a contrastare il riscaldamento globale secondo l’Accordo di Parigi; a migliorare l’accesso alla sanità; ad affrontare la questione della vulnerabilità al debito dei Paesi in via di sviluppo; a perseguire le riforme del sistema multilaterale e delle banche di sviluppo multilaterali; a promuovere un’occupazione di qualità; a colmare i divari digitali e di genere; a lavorare per integrare i Paesi in via di sviluppo nel processo di decisione globale. A questo proposito è stato dato il benvenuto all’Unione africana come membro permanente. (Inn)