Giustizia: Quartini (M5s), governo confonde vere emergenze con notizia cronaca

- Questo governo e questa maggioranza "confondono le vere emergenze con le notizie di cronaca, usano la contingenza e la amplificano per provare a distrarre i cittadini dai veri problemi del Paese. Si preoccupano più delle passerelle, di certi messaggi pubblicitari che delle alluvioni, della sicurezza sociale, della sanità al collasso, dell'immigrazione, della sicurezza sul lavoro o delle infrastrutture. Una vera emergenza è l'intreccio tra mafia e corruzione e il governo pensa bene di impedire le cosiddette intercettazioni a strascico per i più gravi reati contro la Pubblica amministrazione". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Andrea Quartini, nella dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulla fiducia al decreto legge Giustizia. "Non solo, senza vergogna hanno bocciato un nostro emendamento che avrebbe protetto maggiormente i bambini e contrastato la pedopornografia - ha aggiunto il parlamentare -. Nella sua eterogeneità, il decreto cerca di affrontare il tema dei disturbi da uso di sostanze e comportamentali. Anche in questo caso, bocciando i nostri emendamenti migliorativi nei contenuti scientifici e mantenendo genericità e discrezionalità assoluta, realizzano un nuovo spot demagogico e strumentale. Raccontano che stanno contrastando la tossicodipendenza, ma nel testo è assente una parola fondamentale: la prevenzione. Stiamo votando l'ennesima fiducia, sull'ennesimo decreto legge del tutto eterogeneo e privo dei requisiti di necessità e urgenza. In Parlamento siamo in piena dittatura della maggioranza".(Rin)